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Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 15 червня 2025, 18:09
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Юлія Стародубцева (67) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У півфіналі кваліфікації она перемогла француженку Діан Паррі (97).

Зустріч тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:1.

Гру було напередодні перервано через дощ за рахунку 3:0 у другому сеті. Після поновлення матчу українка спокійно довела справу до перемоги.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

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Призовий фонд: $275,094
Півфінал кваліфікації, 15 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Діан Паррі (Франція) 7:6(2), 6:1

Суперниці провели другу очну зустріч, обидві виграла українка. У фіналі кваліфікації Стародубцева протистоятиме росіянці Каміллі Рахімовій (83). Матч відбудеться сьогодні, 15 червня.

Нагадаємо, що 37-річна німкеня Татьяна Марія стала переможницею турніру серії WTA 500 у Лондоні.

Юлія Стародубцева WTA 250

Юлія Стародубцева

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