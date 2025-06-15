Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (67) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У півфіналі кваліфікації она перемогла француженку Діан Паррі (97).

Зустріч тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:1.

Гру було напередодні перервано через дощ за рахунку 3:0 у другому сеті. Після поновлення матчу українка спокійно довела справу до перемоги.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Півфінал кваліфікації, 15 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Діан Паррі (Франція) 7:6(2), 6:1

Суперниці провели другу очну зустріч, обидві виграла українка. У фіналі кваліфікації Стародубцева протистоятиме росіянці Каміллі Рахімовій (83). Матч відбудеться сьогодні, 15 червня.

Нагадаємо, що 37-річна німкеня Татьяна Марія стала переможницею турніру серії WTA 500 у Лондоні.