Стародубцева не змогла обіграти третю сіяну в другому колі турніру в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (59) поступилася третій сіяній американці Еммі Наварро (25) у другому колі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Матч тривав 3 години 2 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(3), 4:6.

У другому сеті українка була попереду 5:0, мала два сет-пойнти на своїй подачі, програла 5 геймів поспіль і дотиснула суперницю лише на тай-брейку.

А в третій партії Юлія вела 3:1, однак не зуміла втримати перевагу.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 9 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 8 брейків.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 17 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Емма Наварро (США) 4:6, 7:6(3), 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися. Орієнтовно о 18:00 поєдинок другого кола проти німкені Татьяни Марії (117) проведе в Ноттінгемі інша українка, Даяна Ястремська (50).

Нагадаємо, напередодні Стародубцева з камбеком обіграла австралійку Маю Джойнт (53).