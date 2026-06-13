Ястремська і Стародубцева зіграють на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі

Українські тенісистки Даяна Ястремська (49) і Юлія Стародубцева (57) наступного тижня виступлять на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Ястремська в першому колі основної сітки зіграє проти француженки Лоїс Буассон (155). Єдина очна зустріч між спортсменками відбулася рік тому в Гамбурзі, тоді сильнішою виявилася Буассон.

Стародубцева протистоятиме представниці Австралії Маї Джойнт (53). Майбутні опонентки раніше не грали одна проти одної.

Турнір у Ноттінгемі відбудеться з 15 по 21 червня.

Зазначимо, що минулого сезону Ястремська дійшла на цьому змаганні до фіналу, в якому поступилася американці Маккартні Кесслер.