Брайнін і Кравченко виграли другий поспіль турнір ITF у парному розряді

Українські тенісисти Олександр Брайнін і Георгій Кравченко другий тиждень поспіль стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M15 в угорській Ньїредьгазі. У фінальному матчі четверті сіяні перемогли словацьку пару Радован Міхалік/Петер Надь.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 7:6(5), 6:4.

За гру українці 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперники виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

ITF М15, Nyiregyhaza

Ньїредьгаза, Угорщина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал парного розряду, 21 червня

Олександр Брайнін/Георгій Кравченко (Україна) – Радован Міхалік/Петер Надь (Словаччина) 7:6(5), 6:4

Брайнін і Кравченко спільно виграли третій парний турнір.

25-річний Брайнін 9 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 4 титул. Для 24-річного Кравченка це 13 фінал і 5 перемога.

Нагадаємо, що минулого тижня Брайнін і Кравченко стали переможцями парних змагань аналогічного рівня у Ньїредьгазі.