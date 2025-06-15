Брайнін і Кравченко виграли парний турнір ITF в Угорщині

Українські тенісисти Олександр Брайнін і Георгій Кравченко стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M15 в угорській Ньїредьгазі. У фінальному матчі треті сіяні перемогли пару Домінік Келловскі (Чехія)/Самуель Столарік (Словаччина).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(1).

За гру українці 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперники виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

ITF М15, Nyiregyhaza

Ньїредьгаза, Угорщина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал парного розряду, 14 червня

Олександр Брайнін/Георгій Кравченко (Україна) – Домінік Келловскі (Чехія)/Самуель Столарік (Словаччина) 7:6(5), 7:6(1)

Брайнін і Кравченко здобули другий спільний титул. Перший вони виграли два роки тому на турнірі аналогічної категорії в Іспанії.

25-річний Брайнін 8 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 3 титул. Для 24-річного Кравченка це 12 фінал і 4 перемога.

Нагадаємо, що напередодні Владислав Орлов став переможцем парного розряду на турнірі ITF M25 у чеській Чеській-Липі.