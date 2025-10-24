Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Відомі перші четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2025, 18:16
Відомі перші четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру
Александр Звєрєв
Getty images

Визначилися четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру, який відбудеться з 9 по 16 листопада в італійському Турині. Вже кваліфікувалися на Nitto АТР Finals Карлос Алькарас (1, Іспанія), Яннік Сіннер (2, Італія), Александр Звєрєв (3, Німеччина) та Новак Джокович (5, Сербія).

Звєрєв гарантував собі путівку до Турина 24 жовтня. Це сталося внаслідок його технічної перемоги над Таллоном Грікспором (28) у чвертьфіналі турніру серії АТР 250 у Відні. Нідерландець знявся до початку поєдинку, пославшись на травму.

Александр Звєрєв є дворазовим переможцем Підсумкових турнірів (2018, 2021).

На ще чотири місця претендують одразу 10 спортсменів. Усе вирішиться на останньому Мастерсі сезону, що пройде з 27 жовтня по 2 листопада у Парижі.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв у другому колі турніру АТР 500 у Базелі й поки не гарантував собі поїздку до Турина.

АТР Finals Новак Джокович Яннік Сіннер Карлос Алькарас Александр Звєрєв

Карлос Алькарас

Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса
Сачко залишається найкращим українцем, Алькарас лідирує в оновленому рейтингу АТР
Сіннер став чемпіоном турніру Six Kings Slam
Класичне протистояння: Алькарас і Сіннер зустрінуться в фіналі турніру Six Kings Slam
Фрітц і Сіннер здобули перемоги на старті турніру Six Kings Slam

Останні новини