Відомі перші четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру

Визначилися четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру, який відбудеться з 9 по 16 листопада в італійському Турині. Вже кваліфікувалися на Nitto АТР Finals Карлос Алькарас (1, Іспанія), Яннік Сіннер (2, Італія), Александр Звєрєв (3, Німеччина) та Новак Джокович (5, Сербія).

Звєрєв гарантував собі путівку до Турина 24 жовтня. Це сталося внаслідок його технічної перемоги над Таллоном Грікспором (28) у чвертьфіналі турніру серії АТР 250 у Відні. Нідерландець знявся до початку поєдинку, пославшись на травму.

Александр Звєрєв є дворазовим переможцем Підсумкових турнірів (2018, 2021).

На ще чотири місця претендують одразу 10 спортсменів. Усе вирішиться на останньому Мастерсі сезону, що пройде з 27 жовтня по 2 листопада у Парижі.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв у другому колі турніру АТР 500 у Базелі й поки не гарантував собі поїздку до Турина.