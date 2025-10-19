Фернандес обіграла 18-річну чешку і стала чемпіонкою турніру WTA в Осаці
Канадська тенісистка Лейла Фернандес (27) стала переможницею турніру серії WTA 250 в японській Осаці. У фінальному матчі вона обіграла 18-річну представницю Чехії Терезу Валентову (78).
Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 5:7, 6:3.
Лейла Фернандес (Канада) – Тереза Валентова (Чехія) 6:0, 5:7, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися.
Фернандес виграла свій другий титул у поточному сезоні та п'ятий загалом у кар'єрі. Завдяки перемозі в Осаці Лейла з нового тижня підніметься на 22 позицію у світовому рейтингу й знову стане першою ракеткою Канади, обійшовши 19-річну Вікторію Мбоко.
Валентова вперше в кар'єрі дійшла до фіналу змагання WTA-туру.
Нагадаємо, що на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо у фіналі зустрічаються Єлена Рибакіна (9, Казахстан) та Єкатерина Александрова (10, -).