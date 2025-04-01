Подрез вийшла у друге коло турніру ITF у Франції

Вероніка Подрез (462) вдало стартувала на турнірі серії ITF W50 у французькому Нанті. У першому колі змагань українка перемогла косоварку Арлінду Рушіті (477).

Матч тривав усього 50 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Подрез програла перші три гейми зустрічі, після чого з наступних 13-ти взяла 12.

Українка за гру 6 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 1 брейк.

ITF W50 Nantes

Нант, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 1 квітня

Вероніка Подрез (Україна) – Арлінда Рушіті (Косово) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі 18-річна українка зіграє проти першої сіяної Талії Гібсон (153, Австралія).

Нагадаємо, що тиждень тому Подрез стала переможницею 15-тисячника у французькому Гаврі.