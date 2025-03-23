18-річна Подрез виграла турнір ITF у французькому Гаврі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (497) стала переможницею турніру ITF W15 у французькому Гаврі, перегравши у фіналі представницю Франції Матільду Лоллію (640).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою Подрез із рахунком 6:1, 6:1.

Українка зробила 5 брейків і відіграла обидва брейк-поінти суперниці.

ITF W15 Le Havre

Гавр, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 23 березня

Вероніка Подрез (Україна) – Матільда Лоллія (Франція) 6:1, 6:1

18-річна Подрез восьмий раз зіграла у фіналі турніру ITF в одиночному розряді та здобула свій шостий титул. На початку березня українка здобула титул на змаганнях аналогічної категорії в Ажетмо (Франція).