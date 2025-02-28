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Надія Колб: Ми зробили неможливе

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2025, 15:05
Надія Колб: Ми зробили неможливе
Марина та Надія Колб
BTU

Українська тенісистка Надія Колб після поразки у парній зустрічі другого кола на турнірі у Мериді розповіла про травму її сестри, Марини Колб, через яку нашому дуету довелося знятися з поєдинку.

В ніч на 28 лютого сестри Колб поступилися на змаганні Merida Open Makron лідеркам посіву, Анні Даніліній (Казахстан) та Ірині Хромачовій (-). У другій партії за рахінку 2:6, 2:3 українська пара відмовилася від продовження боротьби.

"Нам дуже шкода закінчувати наш перший турнір WTA 500 таким чином... На жаль, ми не можемо повернутися в січень і змінити те неприємне Маринине падіння, через яке вона не грала в теніс півтора місяці й ледве пересувалася вдома за день до вильоту в Мексику.

Ми зробили неможливе, вигравши першу гру, і ситуація тільки погіршилася вже наступного дня. Сезон тільки починається і ми дуже хочемо ще пограти...", написала Надія Колб у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у першому колі на змаганнях у Мериді сестри Колб здобули першу в кар'єрі перемогу на турнірах серії WTA 500.

Надія Колб Марина Колб WTA 500

Надія Колб

Сестри Колб не змогли здолати перших сіяних у Мериді
Сестри Колб зіграють матч парного розряду проти перших сіяних у Мериді
Сестри Колб здобули дебютну перемогу в парі на рівні WTA 500
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Надія Колб вперше з серпня виграла матч одиночного розряду

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