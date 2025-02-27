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Сестри Колб зіграють матч парного розряду проти перших сіяних у Мериді

Станіслав Матусевич — 27 лютого 2025, 13:15
Сестри Колб зіграють матч парного розряду проти перших сіяних у Мериді
Марина та Надія Колб
BTU

У четвер, 27 лютого, українські тенісистки Марина та Надія Колб зіграють матч другого кола на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Сестри Колб зустрінуться з першою сіяною парою Анна Даніліна (Казахстан)/Ірина Хромачова (-).

Через різницю у часі у 8 годин між Києвом та Меридою, матч українок розпочнеться вже опівночі 28 лютого.

Merida Open Makron – WTA 500
Мерида, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло парного розряду, 28 лютого

00:00. Марина Колб/Надія Колб (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Ірина Хромачова (-) [1], корт Court 1, 1-м запуском

Нагадаємо, у першому колі парного турніру у Мериді сестри Колб перемогли американську пару Гейлі Джавара/Делейна Г'юїтт з рахунком 6:4, 1:6, 10-3.

Надія Колб Марина Колб WTA 500

Надія Колб

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