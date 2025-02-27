Сестри Колб зіграють матч парного розряду проти перших сіяних у Мериді

У четвер, 27 лютого, українські тенісистки Марина та Надія Колб зіграють матч другого кола на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Сестри Колб зустрінуться з першою сіяною парою Анна Даніліна (Казахстан)/Ірина Хромачова (-).

Через різницю у часі у 8 годин між Києвом та Меридою, матч українок розпочнеться вже опівночі 28 лютого.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510