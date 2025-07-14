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Сестри Колб програли вже у стартовому матчі на турнірі в Гамбурзі

Олексій Мурзак — 14 липня 2025, 18:21
Сестри Колб програли вже у стартовому матчі на турнірі в Гамбурзі
Ukrainian Tennis

Українки Надія Колб і Марина Колб поступилися на старті турніру WTA 250 у Гамбурзі, програвши еквадорсько-нідерландському дуету Андреа Гаміс / Єва Веддер.

Матч, який тривав 1 годину 10 хвилин завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Українки вдруге цього року зіграли на змаганнях рівня Туру. У лютому вони здобули одну перемогу на турнірі WTA 500 у Мериді.

Нашу країну в парному розряді Гамбурга продовжить представляти Надія Кіченок, яка разом зі своєю напарницею Макото Ніномією отримала перший номер посіву.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина
Парний розряд, перший раунд, 14 липня

Андреа Гаміс (Еквадор) / Єва Веддер (Нідерланди) – Марина Колб / Надія Колб (Україна) 6:2, 6:3

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

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