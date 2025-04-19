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Алькарас – за крок від другого поспіль титулу: визначилися фіналісти в Барселоні

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2025, 19:23
Алькарас – за крок від другого поспіль титулу: визначилися фіналісти в Барселоні
Карлос Алькарас
Getty images

Стала відома пара фіналістів на грунтовому турнірі серії АТР 500 у Барселоні. Іспанець Карлос Алькарас (2) поміряється силами з данцем Хольгером Руне (13).

Алькарас обіграв француза Артура Фіса (14) з рахунком 6:2, 6:4. Карлос вийшов у свій 24 фінал у кар'єрі і боротиметься за 19 титул. Минулого тижня Алькарас виграв грунтовий Мастерс у Монте-Карло.

Руне не менш впевнено переміг росіянина Карена Хачанова (27) – 6:3, 6:2. Для данця це буде 11 фінал на рівні АТР-туру. На його рахунку 4 титули.

Завядки цьому успіху, Хольгер вперше за останній рік повернеться у топ-10 рейтингу.

Алькарас і Руне раніше зустрічалися двічі, рахунок 2:1 на користь іспанця. Фінальний матч буде зіграно 20 квітня о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 250 в Руані.

ATP Барселона Карлос Алькарас Хольгер Руне Артур Фіс

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