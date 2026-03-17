Снігур несподівано програла на старті турніру ITF у Словенії

Дар'я Снігур (110) не зуміла подолати перше коло на турнірі серії ITF W75 у словенському Мариборі. Третя сіяна несподівано поступилася італійці Самірі де Стефано (294).

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:7(5).

У вирішальному сеті українка двічі не зуміла подати на матч за 5:4 та 6:5, не реалізувавши один матч-пойнт.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та зробила 8 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

ITF W75, Maribor

Марибор, Словенія, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 17 березня

Саміра де Стефано (Італія) – Дар'я Снігур (Україна) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що 9 днів тому Снігур дійшла до фіналу турніру аналогічної категорії у словацькій Трнаві.