45-річний індієць встановив рекорд на Мастерсі в Монте-Карло

45-річний індійський тенісист Рохан Бопанна став найстаршим тенісистом у світі, який виграв матч на турнірі серії АТР 1000. Минуле досягнення належало канадцю Даніелю Нестору (44 роки 8 місяців).

Про це повідомляє портал Punto de Break.

На Мастерсі в Монте-Карло Бопанна разом зі своїм напарником, 22-річним американцем Беном Шелтоном, виграли парну зустріч першого кола у дуету Франсіско Черундоло (Аргентина)/Алехандро Табіло (Чилі). Рахунок матчу 6:3, 7:5.

У наступному колі змагань 9 квітня Бопанна та Шелтон зіграють проти третьої сіяної пари Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія).

Нагадаємо, напередодні на Мастерсі в Монако Гаель Монфіс став найстаршим тенісистом, який виграв матч в основній сітці Мастерсу після поразки у першому сеті.