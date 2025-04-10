Без росіян: визначилися чвертьфіналісти Мастерсу в Монте-Карло

Стали відомі всі чвертьфіналісти на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло. Серед тенісистів, які подолали третє коло змагань, не виявилося жодного "нейтрального" спортсмена.

Артур Фіс (15, Франція) усього за годину розгромив Андрєя Рубльова (9, -) – 6:2, 6:3. Цього сезону француз доходить до чвертьфіналів на усіх трьох турнірах АТР 1000 (раніше грав у Індіан-Веллсі та Маямі).

Алекс де Мінор (10, Австралія) не менш впевнено обіграв Даніїла Медведєва (11, -) з рахунком 6:2, 6:2. Австралієць другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі в Монте-Карло.

Ще один представник Зеленого континенту Алєксєй Попирін (27) впорався з сьомою ракеткою світу, норвежцем Каспером Руудом, з рахунком 6:4, 3:6, 7:5. У вирішальному сеті австралієць зумів відігратися з 3:5 і врятував два матч-пойнти.

Алехандро Давідович Фокіна (42, Іспанія) у складному трисетовому матчі здолав переможця Мастерсу в Індіан-Веллсі Джека Дрейпера (6, Велика Британія) – 6:3, 6:7(6), 4:6.

Один з головних фаворитів турніру Карлос Алькарас (3, Іспанія) не залишив жодних шансів німцю Даніелю Альтмаєру (84). Рахунок зустрічі 6:3, 6:1. Про блискучу форму іспанця на грунті свідчить цей розіграш.

Carlos Alcaraz causally reminding everyone that he has superpowers



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pic.twitter.com/wqlsgSMXXb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 10, 2025

Лоренцо Музетті (16, Італія) переміг двічі по 6:3 співітчизника Маттео Берреттіні (34), який у другому колі вибив зі змагань першого сіяного Александра Звєрєва.

Чинний чемпіон Мастерсу в Монте-Карло Стефанос Циципас (8, Греція) віддав усього два гейми Нуну Боргешу (43, Португалія) – 6:1, 6:1.

Останнім у вівторок закінчив свій матч третього кола болгарин Григор Димитров (18). Він у трьох сетах впорався з кривдником Новака Джоковича, чилійцем Алехандро Табіло (32). Рахунок матчу 6:3, 3:6, 6:2.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Монте-Карло

Лоренцо Музетті (Італія) – Стефанос Циципас (Греція)

Григор Димитров (Болгарія) – Алекс де Мінор (Австралія)

Алехандро Давідович Фокіна (Іспанія) – Алєксєй Попирін (Австралія)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Артур Фіс (Франція)