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Визначилися останній чвертьфіналіст та перший півфіналіст серед чоловіків у Маямі

Станіслав Матусевич — 27 березня 2025, 12:15
Визначилися останній чвертьфіналіст та перший півфіналіст серед чоловіків у Маямі
Григор Димитров
Getty images

Останнім чвертьфіналістом на турнірі серії АТР 1000 Miami Open став Артур Фіс (20, Франція). Першим же пробився до півфіналу болгарин Григор Димитров (15).

Фіс зробив камбек у грі з першим сіяним Александром Звєрєвим (2, Німеччина) – 3:6, 6:3, 6:4. Француз здобув другу перемогу у п'яти зіграних матчах проти німця.

Зазначимо, що Фіс вдруге у кар'єрі дійшов до чвертьфіналу Мастерса. Перший стався лише два тижні тому, на змаганні в Індіан-Веллсі. Лише двоє французів в історії доходили до чвертьфіналів турнірів у Індіан-Веллсі та Маямі за один рік: Яннік Ноа (1986, 1987, 1989) та Гаель Монфіс (2016).

За місце у півфіналі Miami Open Фіс зустрінеться з чехом Якубом Меншиком (54).

Димитров у майже тригодинному чвертьфіналі здолав Франсіско Черундоло (24, Аргентина) з рахунком 6:7(6), 6:4, 7:6(3).

У першому сеті болгарин не реалізував сім сет-пойнтів, а у третьому відігрався з 0:3 та врятував один матч-пойнт у 12 геймі на своїй подачі.

Минулорічний фіналіст турніру Димитров вдванадцяте зіграє у півфіналі турніру серії АТР 1000. Перемога над Черундоло стала для нього 150-ю у кар'єрі на Мастерсах.

У півфіналі болгарин зустрінеться з переможцем матчу Новак Джокович (5, Сербія) – Себастьян Корда (25, США). Їхня гра мала відбутися 26 березня, але була перенесена на наступний день через пізній час.

Нагадаємо, що напередодні у Маямі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді.

Димитров Звєрєв мастерс Miami Open Артур Фіс

Артур Фіс

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