Визначилися останній чвертьфіналіст та перший півфіналіст серед чоловіків у Маямі

Останнім чвертьфіналістом на турнірі серії АТР 1000 Miami Open став Артур Фіс (20, Франція). Першим же пробився до півфіналу болгарин Григор Димитров (15).

Фіс зробив камбек у грі з першим сіяним Александром Звєрєвим (2, Німеччина) – 3:6, 6:3, 6:4. Француз здобув другу перемогу у п'яти зіграних матчах проти німця.

Зазначимо, що Фіс вдруге у кар'єрі дійшов до чвертьфіналу Мастерса. Перший стався лише два тижні тому, на змаганні в Індіан-Веллсі. Лише двоє французів в історії доходили до чвертьфіналів турнірів у Індіан-Веллсі та Маямі за один рік: Яннік Ноа (1986, 1987, 1989) та Гаель Монфіс (2016).

За місце у півфіналі Miami Open Фіс зустрінеться з чехом Якубом Меншиком (54).

Димитров у майже тригодинному чвертьфіналі здолав Франсіско Черундоло (24, Аргентина) з рахунком 6:7(6), 6:4, 7:6(3).

У першому сеті болгарин не реалізував сім сет-пойнтів, а у третьому відігрався з 0:3 та врятував один матч-пойнт у 12 геймі на своїй подачі.

Минулорічний фіналіст турніру Димитров вдванадцяте зіграє у півфіналі турніру серії АТР 1000. Перемога над Черундоло стала для нього 150-ю у кар'єрі на Мастерсах.

У півфіналі болгарин зустрінеться з переможцем матчу Новак Джокович (5, Сербія) – Себастьян Корда (25, США). Їхня гра мала відбутися 26 березня, але була перенесена на наступний день через пізній час.

Нагадаємо, що напередодні у Маямі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді.