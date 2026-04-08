Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Звєрєв дивом пройшов 109 ракетку світу в другому колі Мастерсу в Монте-Карло

Станіслав Матусевич — 8 квітня 2026, 16:27
Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв з великими труднощами вийшов у третє коло Мастерсу в Монте-Карло. У другому раунді він переміг чилійця Крістіана Гаріна (109), який пробився в основну сітку змагань через кваліфікацію.

Гра тривала 2 години 52 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 7:5.

У вирішальному сеті фавориту довелося відіграватися з 0:4, із чим Звєрєву вдалося впоратися.

Rolex Monte-Carlo Masters АТР 1000
Монте-Карло, Маямі, грунт
Призовий фонд: $6,309,095
Друге коло, 8 квітня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Крістіан Гарін (Чилі) 4:6, 6:4, 7:5

Суперники зустрічалися вчетверте, рахунок нічийний, 2:2. У наступному раунді змагань Звєрєв зіграє проти Зізу Бергса (47, Бельгія).

Нагадаємо, що десята ракетка світу росіянин Даніїл Медведєв зазнав нищівної поразки в матчі другого кола в Монте-Карло, після чого розбив свою ракетку.

Останні новини