Закинули 4 шайби за 2 хвилини до кінця матчу: в НХЛ відбувся камбек століття

У матчі Національної хокейної ліги Вінніпег переграв Монреаль в овертаймі з рахунком 5:4. Джетс за 2 хвилини і 39 секунд до кінця основного часу програвали з рахунком 0:4.

За інформацією ESPN та пресслужби НХЛ це найкращий камбек в історії ліги.

Попередній рекорд належав Лос-Анджелес Кінгз, які розпочали свій камбек із відставання в чотири шайби, коли на табло був час 52 хвилини 46 секунд.

THE JETS JUST RECORDED THE LATEST FOUR-GOAL COMEBACK WIN IN NHL HISTORY 🔥 THEY WERE DOWN 4-0 WITH JUST 2:40 LEFT IN REGULATION 😱 https://t.co/P1cMRFA8f8 — SportsCenter (@SportsCenter) November 4, 2026

Героєм гри став нападник канадського клубу Тайлер Бауер, який оформив "хеттрик Горді Хоу", – це коли гравець протягом одного матчу закидає шайбу, робить гольову передачу та бере участь у бійці.

First NHL goal ✅ First Gordie Howe Hat Trick ✅ TYREL BAUER 💥 https://t.co/Akjy07xt6u — Winnipeg Jets (@NHLJets) November 4, 2026

Крім того, Джетс забили чотири найшвидші голи в історії франшизи (2 хвилини 6 секунд), перевершивши результат 9 листопада 1984 року, коли чотири голи були забиті протягом 2 хвилин 16 секунд.

"Ну, я просто вважаю, що потрібно грати всі 60 хвилин. Ми вже говорили про це, у нас було кілька ігор, де ми не виклалися на повну. Це випадок віри один в одного та просто продовження роботи. Навіть якби все пішло не так, я був дуже пишаюся нашою групою та тим, як ми зіграли сьогодні ввечері", – сказав головний тренер Скотт Арніель.

Огляд матчу

Вінніпег перед поєдинком із Монреалем мав серію з дев'яти поразок поспіль із загальною різницею шайб 16:37.