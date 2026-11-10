Монреаль Синчука та Лосенка виставили на продаж

Канадський футбольний клуб Монреаль, в якому грають українці Геннадій Синчук та Іван Лосенко, виставили на продаж.

Про це The Guardian повідомив власник команди Джої Сапуто.

"Після більш ніж трьох десятиліть відданості справі ми вважаємо, що зараз саме час розпочати процес визначення нових власників для ФК Монреаль. Цей клуб був центральною частиною нашого життя. Ми пишаємося тим, ким став Монреаль, і я хотів би подякувати вболівальникам, чия пристрасть і відданість були в основі цього клубу", – розповів бізнесмен.

Сам клуб було засновано у 1992 році під назвою Монреаль Імпакт, а у 2012 команда стала частиною МЛС. У 2021-му назву колективу змінили на Клуб де Фут Монреаль.

Найвищими досягненнями команди є фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ у 2015 році (програш мексиканській Америці) та п'ять титулів чемпіонів Канади.

Зазначимо, що у складі Монреаля грають українці Геннадій Синчук та Іван Лосенко. Перший приєднався до команди у січні 2025-го, а Лосенко у січні 2026 року на правах оренди з донецького Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що МЛС перейде на систему "осінь-весна".