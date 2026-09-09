У віці 90 років помер чотириразовий переможець Кубку Стенлі у складі Монреаля

На 91-му році життя перестало битися серце чотириразового володаря Кубку Стенлі та колишнього крайнього нападника Монреаль Канадієнс Андре Проново.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Андре Проново розпочав професійну кар'єру у 1955 році, й з того часу провів 10 сезонів в НХЛ, відігравши сумарно в лізі 557 ігор, у яких набрав для своєї команди 198 очок за системою гол+пас.

Найвизначніший період його виступів був у складі Монреаль Канадієнс. Будучи гравцем "Габс", Проново чотири рази тріумфував у Кубку Стенлі (1956-57, 1957-1958, 1958-59 та 1959-60 сезони).

Після того як залишив розташування монреальського колективу, канадський гравець захищав кольори Бостон Брюїнс, Детройт Ред-Вінгс та Міннесота Норт-Старс.

Варто зазначити, що внуком Андре Проново є 31-річний вінгер Піттсбург Пінгвінс Ентоні Манта.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НХЛ Денніс Халл.