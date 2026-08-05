Другий представник першої десятки рейтингу програв стартовий матч Мастерсу в Монреалі

Дев'ята ракетка світу американець Тейлор Фрітц поступився у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Монреалі аргентинцю Тьяго Тіранте (65).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

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Друге коло, 5 серпня

Тейлор Фрітц (США) – Тьяго Тіранте (Аргентина) 5:7, 3:6

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Тіранте зіграє проти сильнішого в матчі між Рафаелем Колліньйоном (38, Бельгія) та Алєксєєм Попиріним (139, Австралія).

Зазначимо, що у понеділок, 3 серпня, Фрітц став переможцем турніру серії АТР 500 у Вашингтоні.

Нагадаємо, що напередодні восьма ракетка світу італієць Флавіо Коболлі програв у матчі другого кола в Монреалі німцю Янніку Ганфманну (57).