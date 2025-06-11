Монфіс – про хейтерів: Ви все одно ставите на мене? Хто з нас тупіший?
38-річний французький тенісист Гаель Монфіс (42) емоційно відреагував на коментарі вболівальників після його поразки на старті трав'яного турніру в Штутгарті від американця Алекса Міккельсена (35).
Слова Монфіса наводить Univers Tennis.
"Хлопці, це не фінансова порада, але серйозно – ви все ще ставите на мене? Перший турнір на траві. Я граю проти Алекса Міккельсена, йому 20 років, він 35-й у світі, і ви хочете поставити на мене? Ви. Ви, які пишете, що я лайно? Я знаю, що я лайно, ми всі знаємо, що я лайно. І ви все одно ставите на мене? Хто з нас тупіший, якщо чесно?", – з гумором заявив француз.
Окрім бетторів, чоловік Еліни Світоліної відповів і расистам.
"Вибачте, що я знову говорю про це, але надворі 2025 рік, а ви досі обговорюєте мій колір шкіри. До чого мій колір шкіри до моєї гри в теніс? Так, я знаю, що я красунчик. Ну... принаймні, мама і дружина кажуть, що я симпатичний.
І давайте ще дещо уточнимо – залиште мою сім'ю в спокої. Усе це стосується тільки мене. Ані мама, ані дружина, ніхто інший не повинен ставати мішенню. Хочете обрушити на когось свою ненависть – обруште на мене. Не треба чіпати інших. Тому що, якщо ви втягуєте інших людей, карма вас покарає. Повірте мені", – завершив свою промову Монфіс.
Нагадаємо, що перед Ролан Гаррос Гаель Монфіс звільнив свого тренера Мікаеля Тілльстрьома і співпрацюватиме з наставником Еліни Світоліної Ендрю Беттлзом.