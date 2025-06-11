Монфіс – про хейтерів: Ви все одно ставите на мене? Хто з нас тупіший?

38-річний французький тенісист Гаель Монфіс (42) емоційно відреагував на коментарі вболівальників після його поразки на старті трав'яного турніру в Штутгарті від американця Алекса Міккельсена (35).

Слова Монфіса наводить Univers Tennis.

Окрім бетторів, чоловік Еліни Світоліної відповів і расистам.

"Вибачте, що я знову говорю про це, але надворі 2025 рік, а ви досі обговорюєте мій колір шкіри. До чого мій колір шкіри до моєї гри в теніс? Так, я знаю, що я красунчик. Ну... принаймні, мама і дружина кажуть, що я симпатичний.

І давайте ще дещо уточнимо – залиште мою сім'ю в спокої. Усе це стосується тільки мене. Ані мама, ані дружина, ніхто інший не повинен ставати мішенню. Хочете обрушити на когось свою ненависть – обруште на мене. Не треба чіпати інших. Тому що, якщо ви втягуєте інших людей, карма вас покарає. Повірте мені", – завершив свою промову Монфіс.