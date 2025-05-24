Монфіс звільнив тренера і співпрацюватиме з наставником Світоліної

Французький тенісист Гаель Монфіс (42) заявив, що завершив співпрацю зі своїм тренером Мікаелем Тілльстремом.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Монфіс розповів про подію під час медіадня в Парижі.

" Я перестав працювати зі своїм тренером. Я вагався, чи оголошувати про це в соціальних мережах, але вирішив, що краще зробити це на пресконференції. Це зміна, яка відбулася в більш складний час, тому що підготовка до Ролан Гаррос ніколи не буває легкою. Я тренуюся досить добре. Я почуваюся досить добре і досить розслаблено. Сподіваюся, це допоможе мені в першому матчі", – сказав француз.

Тілльстрем і Монфіс співпрацювали у 2015 та 2018 роках, а також з травня 2023-го по теперішній час. Цього року 38-річний тенісист став переможцем турніру АТР 250 в Окленді та дійшов до четвертого кола на Australian Open.

Повідомляється, що на Ролан Гаррос із Монфісом працюватиме Ендрю Беттлз, тренер Еліни Світоліної, дружини Гаеля. У першому колі француз зустрінеться з болівійцем Уго Дельєном (96).

Нагадаємо, що на Мастерсі в Мадриді Монфіс відмовився від матчу другого кола проти росіянина Рубльова через хворобу, після чого пропустив турнір аналогічної категорії в Римі.