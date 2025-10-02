Українська правда
Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2025, 16:31
Монфіс – про рішення завершити кар'єру: Першою про це сказав Еліні
Гаель Монфіс і Еліна Світоліна
Instagram

39-річний французький тенісист Гаель Монфіс розповів деталі ухвалення рішення про завершення кар'єри наступного року.

Слова тенісиста наводить L'Équipe.

"Ця думка була у мене в голові вже деякий час. Я почав замислюватися про це після Ролан Гаррос. Тоді я сам собі поставив питання після матчу проти Джека Дрейпера, де ми видали справжню битву: "Гаель, як думаєш, скільки ще Ролан Гаррос ти зможеш провести на високому рівні?"

Під час трав'яного сезону я сказав собі: якщо я хочу закінчити так, як мрію, коли я ще в змозі демонструвати хороші виступи і отримувати задоволення, то не можна занадто відкладати. Однак різко зупинитися вже зараз було б занадто жорстко", – сказав Монфіс.

Першою про рішення чоловіка дізналася дружина Гаеля, українська тенісистка Еліна Світоліна.

"Першою, кому я сказав, була моя дружина Еліна. Я сказав їй десь після Вімблдону. Я відчував, що повинен це озвучити. Найважче було сказати батькові. Для нього це 39 років тенісу на 100% зі мною. Він боєць. Він бачив мене на корті і в 50 років".

Поділившись із близькими важливою новиною, Монфіс відчув полегшення.

"Коли я все це сказав, мені стало легше. Потім я відкрився і своїм найкращим друзям. Але останні два місяці мені було важко виходити на корт, тому що я відчував, ніби обманюю людей. Я хотів розповісти всім, хотів звільнитися", – підсумував тенісист.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025.

Еліна Світоліна

