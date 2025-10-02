Монфіс – про рішення завершити кар'єру: Першою про це сказав Еліні

39-річний французький тенісист Гаель Монфіс розповів деталі ухвалення рішення про завершення кар'єри наступного року.

Слова тенісиста наводить L'Équipe.

"Ця думка була у мене в голові вже деякий час. Я почав замислюватися про це після Ролан Гаррос. Тоді я сам собі поставив питання після матчу проти Джека Дрейпера, де ми видали справжню битву: "Гаель, як думаєш, скільки ще Ролан Гаррос ти зможеш провести на високому рівні?"

Під час трав'яного сезону я сказав собі: якщо я хочу закінчити так, як мрію, коли я ще в змозі демонструвати хороші виступи і отримувати задоволення, то не можна занадто відкладати. Однак різко зупинитися вже зараз було б занадто жорстко", – сказав Монфіс.