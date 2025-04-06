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Сачко не зміг перемогти у фіналі челенджера в Італії

Станіслав Матусевич — 6 квітня 2025, 16:55
Сачко не зміг перемогти у фіналі челенджера в Італії
Віталій Сачко
ATP

Віталій Сачко (372) не зумів завоювати титул на турнірі серії челенджер в італійській Барлетті. У фіналі він програв чеху Далібору Сврчіні (154).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

У першій партії Сачко поступався 0:3, зміг виграти чотири гейми поспіль, але кінцівку краще провів Сврчіна.

Другий сет розпочався так само, як і перший, цього разу зрівняти рахунок українцю не вдалося.

За матч Віталій не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник теж обійшовся без ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 5 брейків.

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Барлетта, Італія, грунт
Призовий фонд: €91,250
Фінал, 6 квітня

Далібор Сврчіна (Чехія) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:3

Це була перша зустріч суперників. 

25-річний українець провів свій п'ятий фінал на рівні челенджерів у кар'єрі. Йому вдалося вибороти один титул, на турнірі у Братиславі у червні 2023-го.

Незважаючи на поразку у вирішальному матчі в Барлетті, з наступного тижня Сачко стане першою ракеткою України.

Нагадаємо, напередодні у півфіналі Сачко обіграв 17-річного чеха Максима Мрва (758).

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

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