Сачко не зміг перемогти у фіналі челенджера в Італії
Віталій Сачко (372) не зумів завоювати титул на турнірі серії челенджер в італійській Барлетті. У фіналі він програв чеху Далібору Сврчіні (154).
Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.
У першій партії Сачко поступався 0:3, зміг виграти чотири гейми поспіль, але кінцівку краще провів Сврчіна.
Другий сет розпочався так само, як і перший, цього разу зрівняти рахунок українцю не вдалося.
За матч Віталій не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник теж обійшовся без ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 5 брейків.
Далібор Сврчіна (Чехія) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:3
Це була перша зустріч суперників.
25-річний українець провів свій п'ятий фінал на рівні челенджерів у кар'єрі. Йому вдалося вибороти один титул, на турнірі у Братиславі у червні 2023-го.
Незважаючи на поразку у вирішальному матчі в Барлетті, з наступного тижня Сачко стане першою ракеткою України.
Нагадаємо, напередодні у півфіналі Сачко обіграв 17-річного чеха Максима Мрва (758).