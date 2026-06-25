Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву

Міжнародна федерація тенісу (ITF) офіційно змінила свою назву на World Tennis.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

World Tennis відповідає за проведення командних турнірів Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг, курує тенісні змагання на Олімпійських та Паралімпійських іграх, а також проводить турніри нижчого рівня, ніж основні Тури.

У відкритому листі, підписаному спільно президентом World Tennis Девідом Гаггерті і генеральним директором організації Россом Гатчинсом, World Tennis зобов'язалася реінвестувати в гру не менше 85% всього доходу, який вона отримує щороку протягом наступного десятиліття, розширюючи можливості своїх 214 національних тенісних асоціацій.

World Tennis оголосила про свою мету досягнення амбітних нових рівнів участі у цьому виді спорту в усьому світі, поставивши перед собою завдання значно збільшити кількість гравців у теніс по всьому світу зі 106 мільйонів до 140 мільйонів до 2035 року – зростання більш ніж на 30 відсотків.

За останні роки аналогічні зміни назв провели й інші міжнародні спортивні федерації, серед яких World Athletics, World Aquatics, World Gymnastics та World Rugby.

Нагадаємо, рішення про зміну назви було затверджено ITF у жовтні минулого року національними тенісними асоціаціями, що входять до організації, під час щорічних загальних зборів.