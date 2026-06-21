Маштаков став абсолютним чемпіоном турніру ITF у Хорватії

27-річний український тенісист Микита Маштаков (790) став чемпіоном в одиночному і парному розрядах турніру серії ITF M25 у хорватському Самоборі.

В фіналі одиночки Маштаков за 3 години 47 хвилин обіграв першого сіяного боснійця Андрея Недича (255) з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:1.

У парі українець разом із хорватом Карло Каїним перемогли у вирішальному матчі кіпріота Елефтеріоса Неоса та грека Петроса Циципаса – 6:4, 4:6, 10-6.

ITF М25, Samobor

Самобор, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал одиночного розряду, 21 червня

Микита Маштаков (Україна) – Андрей Недич (Боснія і Герцеговина) 7:5, 6:7(5), 6:1

Фінал парного розряду, 20 червня

Микита Маштаков (Україна)/Карло Каїн (Хорватія) – Елефтеріос Неос (Кіпр)/Петрос Циципас (Греція) 6:4, 4:6, 10-6

Одиночний титул став для Маштакова лише другим у кар'єрі на змаганнях ITF, а у парах він переміг ввосьме.

Нагадаємо, що українці Олександр Брайнін та Андрій Порицький стали переможцями парного розряду на турнірі ITF M15 в угорській Дьюлі.