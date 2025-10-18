Міжнародна федерація тенісу наступного року змінить свою назву

Міжнародна федерація тенісу (ITF) з 1 січня 2026 року змінить назву на World Tennis.

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.

Підкреслюється, що ця зміна дозволить отримати більш чітку ідентичність, яка буде більш актуальною для гравців, уболівальників, партнерів та зацікавлених сторін у тенісі по всьому світу, а також приведе бренд у відповідність до більшості провідних світових керівних органів у цьому виді спорту.

Рішення було затверджено в четвер на щорічній генеральній асамблеї ITF, де за перейменування проголосували національні тенісні федерації.

Заснована у 1913 році у Парижі як Міжнародна федерація лаун-тенісу, організація стала Міжнародною федерацією тенісу у 1977 році.

Торговельну назву ITF оновлять ​​1 січня 2026 року, а новий бренд World Tennis буде запущено влітку 2026 року у рамках поетапного плану впровадження.

