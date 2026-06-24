Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Гданську

Анастасія Соболєва (290) стартувала з перемоги на турнірі серії ITF W50 у польському Гданську. У матчі першого кола українка була сильнішою за місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678).

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

ITF W50, Gdansk

Гданськ, Польща, грунт

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 24 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Марцеліна Подлінська (Польща) 7:5, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти сильнішої в матчі між Беатріс Зелтіня (516, Латвія) та Ірен Бурільйо Ескоріуелою (264, Іспанія).

Нагадаємо, що минулого тижня Соболєва дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Брешії.