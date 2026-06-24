Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Гданську
Анастасія Соболєва
btu.org.ua
Анастасія Соболєва (290) стартувала з перемоги на турнірі серії ITF W50 у польському Гданську. У матчі першого кола українка була сильнішою за місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678).
Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.
ITF W50, Gdansk
Гданськ, Польща, грунт
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 24 червня
Анастасія Соболєва (Україна) – Марцеліна Подлінська (Польща) 7:5, 6:1
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти сильнішої в матчі між Беатріс Зелтіня (516, Латвія) та Ірен Бурільйо Ескоріуелою (264, Іспанія).
Нагадаємо, що минулого тижня Соболєва дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Брешії.