Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру у Мексиці
Юлія Стародубцева
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Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108) на старті кваліфікації турніру серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді 22 лютого зустрінеться з Димітрою Павлу (530, Греція).
Змагання в основній сітці відбудуться з 24 лютого по 2 березня.
У випадку перемоги в першому матчі, у фіналі кваліфікації четверта сіяна Стародубцева зіграє з сильнішою у парі Астра Шарма (193, Австралія) – Леолія Жанжан (123, Франція).
У цьому матчі українка спробує перервати свою серію з дев'яти поразок поспіль у WTA-турі. Останню перемогу вона святкувала в жовтні минулого року, у кваліфікації турніру в Ухані.
Нагадаємо, що свій останній матч Стародубцева зіграла у кваліфікації змагання в Досі, де поступилася німкені Лаурі Зігемунд.