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Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру у Мексиці

Станіслав Матусевич — 22 лютого 2025, 11:09
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева
Getty imaged

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108) на старті кваліфікації турніру серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді 22 лютого зустрінеться з Димітрою Павлу (530, Греція).

Змагання в основній сітці відбудуться з 24 лютого по 2 березня.

У випадку перемоги в першому матчі, у фіналі кваліфікації четверта сіяна Стародубцева зіграє з сильнішою у парі Астра Шарма (193, Австралія) – Леолія Жанжан (123, Франція).

У цьому матчі українка спробує перервати свою серію з дев'яти поразок поспіль у WTA-турі. Останню перемогу вона святкувала в жовтні минулого року, у кваліфікації турніру в Ухані.

Нагадаємо, що свій останній матч Стародубцева зіграла у кваліфікації змагання в Досі, де поступилася німкені Лаурі Зігемунд.

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