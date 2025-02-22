Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру у Мексиці

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108) на старті кваліфікації турніру серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді 22 лютого зустрінеться з Димітрою Павлу (530, Греція).

Змагання в основній сітці відбудуться з 24 лютого по 2 березня.

У випадку перемоги в першому матчі, у фіналі кваліфікації четверта сіяна Стародубцева зіграє з сильнішою у парі Астра Шарма (193, Австралія) – Леолія Жанжан (123, Франція).

У цьому матчі українка спробує перервати свою серію з дев'яти поразок поспіль у WTA-турі. Останню перемогу вона святкувала в жовтні минулого року, у кваліфікації турніру в Ухані.

Нагадаємо, що свій останній матч Стародубцева зіграла у кваліфікації змагання в Досі, де поступилася німкені Лаурі Зігемунд.