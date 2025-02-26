Стародубцева не змогла дограти матч першого кола у Мериді

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108) поступилася в першому колі турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українка знялася з гри в кінцівці матчу проти Жаклін Крістіан (85, Румунія).

Румунка за підсумком 1 години 32 хвилин боротьби вела з рахунком 6:4, 4:1, коли Стародубцева відмовилася від продовження гри через травму лівого коліна.

Стародубцева за матч не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 25 лютого

Жаклін Крістіан (Румунія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 4:1, відмова Стародубцевої

Це була друга зустріч суперниць. Перша відбулася на старті поточного сезону в австралійському Окленді, і той матч українка також не змогла дограти через травму.

У наступному колі Крістіан зустрінеться з Паулою Бадосою (11, Іспанія).

Нагадаємо, що Стародубцева на турнірі в Мериді поступилася ще у фіналі кваліфікації француженці Леолії Жанжан (129). Через зняття Каміли Осоріо (53, Колумбія) українка потрапила в основну сітку змагань як лакі-лузер.