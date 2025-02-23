Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію на турнірі в Мериді

Юлія Стародубцева (108) не змогла вийти в основну сітку турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українка у фіналі кваліфікації поступилася Леолії Жанжан (123, Франція).

Француженка за 1 годину 27 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:4.

Стародубцева за гру 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал кваліфікації, 23 лютого

Леолія Жанжан (Франція) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:1, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. Суперниця Жанжан у першому колі основної сітки визначиться пізніше у неділю після закінчення усіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що в основі турніру в Мериді зіграють українки Марта Костюк (21) та Ангеліна Калініна (51). Вони у своїх перших матчах зустрінуться з переможницями кваліфікації, їхні суперниці також стануть відомі пізніше у неділю.