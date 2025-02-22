Стародубцева вдало стартувала у кваліфікації турніру у Мериді

Юлія Стародубцева (108) обіграла Дімітру Павлу (530, Греція) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді.

Українка за 1 годину 16 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:3.

Стародубцева за гру жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 6 помилок на подачі та 3 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 22 лютого

Юлія Стародубцева (Україна) – Дімітра Павлу (Греція) 6:4, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. Стародубцева здобула першу перемогу за останні 10 зустрічей у WTA-турі.

У наступному матчі Юлія зустрінеться з Леолією Жанжан (123, Франція).

Нагадаємо, що з наступного тижня Марта Костюк повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA.