Костюк з наступного тижня повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк з наступного тижня повернеться до чільної двадцятки найкращих тенісисток планети й посяде 19 позицію.

Про це стало відомо після того, як у фіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що проходив у Дубаї, Клара Таусон (38, Данія) поступилася Міррі Андрєєвій (14, -). У випадку перемоги та здобуття трофею данка обійшла б Марту в рейтингу WTA.

На рахунку 22-річної Костюк 37 тижнів перебування у топ-20 найкращих тенісисток світу. Наразі вона є першою ракеткою України.

Нагадаємо, що у Дубаї Костюк програла у другому колі американці Софії Кенін (56).