Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк з наступного тижня повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 22 лютого 2025, 20:32
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк з наступного тижня повернеться до чільної двадцятки найкращих тенісисток планети й посяде 19 позицію.

Про це стало відомо після того, як у фіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що проходив у Дубаї, Клара Таусон (38, Данія) поступилася Міррі Андрєєвій (14, -). У випадку перемоги та здобуття трофею данка обійшла б Марту в рейтингу WTA.

На рахунку 22-річної Костюк 37 тижнів перебування у топ-20 найкращих тенісисток світу. Наразі вона є першою ракеткою України.

Нагадаємо, що у Дубаї Костюк програла у другому колі американці Софії Кенін (56).

Марта Костюк Рейтинг WTA

Марта Костюк

Костюк програла у Дубаї надважкий матч другого кола
Стало відомо, коли Світоліна, Костюк та Ястремська зіграють матчі другого кола у Дубаї
Костюк вийшла у друге коло турніру в Дубаї
Костюк на місці, Світоліна втратила кілька позицій в оновленому рейтингу WTA
Дві українки проведуть матчі першого кола 17 лютого у Дубаї

Останні новини