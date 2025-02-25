Калініна – про перемогу над Жанжан: Грати було важко через погоду

Ангеліна Калініна (54) після перемоги у матчі першого кола над Леолією Жанжан (129, Франція) на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді, розповіла, що гра вийшла важкою через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

"Насамперед, хочу подякувати всім, хто залишився тут і продовжував дивитися цей матч, бо грати було справді важко через погоду. Я, здається, розминалася разів десять! У якийсь момент я навіть перестала бачити м'яч і просто втратила концентрацію. Для будь-якого гравця складно кілька разів поспіль починати поєдинок і зупинятися, але я дуже рада, що змогла переломити хід зустрічі на свою користь. Спасибі велике за вашу підтримку", – заявила в інтерв'ю на корті українка.

Калініна задоволена тим, що їй вдалося повернутися у гру у найважливіший момент, після розгромної поразки у другому сеті:

"Найбільше я задоволена тим, що в ключові моменти мені вдавалося влучати в корт і грати досить упевнено. Деякі розіграші були дійсно складними, але я рада, що змогла впоратися. У якийсь момент я повністю втратила ритм у другому сеті. Для мене найважливіше було – повернутися в гру і зосередитися, тому що все відбувалося занадто швидко і явно не на мою користь. Тож я щаслива, що змогла знайти в собі сили повернутися в гру".

У другому колі турніру в Мериді Ангеліна Калініна зустрінеться з переможницею пари Марта Костюк (19, Україна) – Дар'я Севілл (121, Австралія).

Нагадаємо, що став відомий розклад матчів українських тенісисток у Мериді на 25 лютого.