Костюк і сестри Колб зіграють стартові матчі у Мериді 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, українські тенісистки Марта Костюк, Марина та Надія Колб зіграють свої стартові матчі на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді.

Костюк проведе матч першого кола в одиночному розряді, сестри Колб – у парному. Через різницю у часі у 8 годин між Києвом та Меридою, матч Марини та Надії Колб розпочнеться вже опівночі 26 лютого.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло одиночного розряду, 25 лютого

22:00. Марта Костюк (21, Україна) [6] – Дар'я Севілл (121, Австралія), корт Akron Stadium, 1-м запуском.

Перше коло парного розряду, 26 лютого

00:00. Марина Колб/Надія Колб (Україна) – Гейлі Джавара/Делейна Г'юїтт (США), корт Court 2, 1-м запуском

Нагадаємо, напередодні до другого кола одиночного розряду турніру у Мериді вийшла Ангеліна Калініна (54), де може зустрітися з Костюк, якщо Марта виграє свій стартовий матч.