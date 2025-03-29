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Меншик – про зустріч із Мессі перед півфіналом Мастерсу: Це був ключ до перемоги

Станіслав Матусевич — 29 березня 2025, 14:01
Меншик – про зустріч із Мессі перед півфіналом Мастерсу: Це був ключ до перемоги
Якуб Меншик (зліва) і Ліонель Мессі
Instagram Якуба Меншика

Фіналіст турніру серії АТР 1000 Miami Open чех Якуб Меншик розповів, що перед півфінальним матчем проти Тейлора Фрітца зустрів у роздягальні легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Punto de Break.

"Очевидно, що зустріч із такою легендою це не відбувається щодня. Так що так, ми трохи поспілкувалися, я потиснув йому руку і потім спеціально не мив її перед матчем, щоб, знаєте, зберегти удачу. Напевно, в цьому і був секрет сьогоднішньої перемоги", сказав 19-річний Меншик у флешінтерв'ю на корті.

Після своєї перемоги чех написав на камері: "Дякую, Лео".

Нагадаємо, Меншик переміг у півфінальному матчі на турнірі в Маямі американця Тейлора Фрітца. У вирішальному матчі він зіграє проти серба Новака Джоковича.

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