Алькарас став переможцем Мастерсу в Парижі

Переможцем останнього Мастерсу сезону, який відбувався в Парижі, став третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас. У фіналі він переміг американця Бена Шелтона (4).

Гра тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 7:5.

У другій партії Алькарас програвав 2:4, однак виграв п'ять геймів із шести наступних і завершив поєдинок на свою користь.

Rolex Paris Masters – Masters АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $6,309,095

Фінал, 8 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США) 7:6(5), 7:5

Тенісисти зустрічалися вп'яте, іспанець святкував четверту перемогу.

Титул став для Алькараса 29-м на рівні АТР, 9 з них здобуті на Мастерсах.

Карлос став лише третім тенісистом після Новака Джоковича і Рафаеля Надаля, які вигравали хоча б один тисячник протягом п'яти років.

Нагадаємо, що минулого тижня Алькарас переміг на турнірі серії АТР 500 у Відні.