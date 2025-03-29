19-річний чех став суперником Джоковича по фіналу Мастерсу в Маямі

19-річний чеський тенісист Якуб Меншик став другим фіналістом турніру серії АТР 1000 Miami Open. У півфінальному матчі він на тай-брейку третього сету дотиснув четверту ракетку світу Тейлора Фрітца зі США.

Гра тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 7:6(4).

Меншик за гру 25 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та жодного брейку. На рахунку його суперника 14 ейсів, 1 помилка на подачі та 1 брейк у другому сеті.

Відеоогляд матчу

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 29 березня

Якуб Меншик (54, Чехія) – Тейлор Фрітц (4, США) 7:6(4), 4:6, 7:6(4)

Це була друга зустріч суперників, чех зрівняв рахунок особистих протистоянь.

Меншик вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Мастерсу, на його рахунку нема жодного титулу АТР.

54 ракетка світу став третім найнизькорейтинговішим фіналістом змагань у Маямі після француза Себастьяна Гросжана (74, 1999р.) та аргентинця Гільєрмо Каньяса (55, 2007 р.).

У фіналі Меншик зустрінеться з п'ятою ракеткою світу Новаком Джоковичем, якому поступився на Мастерсі у Шанхаї минулого року. Різниця у віці між спортсменами складає 18 років і 102 дні й є найбільшою серед фіналістів турнірів серії АТР 1000 в історії.

Нагадаємо, напередодні Джокович став першим фіналістом у Маямі, обігравши болгарина Григора Димитрова.