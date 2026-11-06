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Шелтон став першим півфіналістом Мастерсу в Парижі й вирішив долю сьомої путівки на Підсумковий

Станіслав Матусевич — 6 листопада 2026, 17:13
Шелтон став першим півфіналістом Мастерсу в Парижі й вирішив долю сьомої путівки на Підсумковий
Бен Шелтон
Getty images

Четверта ракетка світу американець Бен Шелтон вийшов у півфінал Мастерсу в Парижі після перемоги над співвітчизником Томмі Полом (14).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

Rolex Paris Masters – Masters АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $6,309,095
Чвертьфінал, 6 листопада

Бен Шелтон (США) – Томмі Пол (США) 6:4, 4:6, 6:3

Тенісисти зустрічалися вп'яте, Шелтон має три перемоги. У півфіналі змагань Бен зіграє проти сильнішого в матчі між Люкою ван Ашем (47, Франція) та Рінкі Хіджикатою (83, Австралія).

Поразка Пола означає, що він позбувся шансів потрапити на Підсумковий турнір. Сьому путівку до Турина отримав інший американець, Френсіс Тіафо (8), який уже завершив виступи в Парижі.

Останній учасник Nitto ATP Finals визначиться в матчі між Тейлором Фрітцем (12, США) та Карлосом Алькарасом (3, Іспанія). Фрітц потрапить на Підсумковий у випадку своєї перемоги. Якщо виграє Алькарас, у Турині дебютує його співвітчизник Рафаель Ходар.

Нагадаємо, що перша ракетка світу німець Александр Звєрєв програв у Парижі у першому ж матчі в статусі лідера світового рейтингу.

мастерс Бен Шелтон Томмі Пол

Бен Шелтон

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