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Переможець Мастерсу в Маямі знявся з турніру в Монте-Карло

Станіслав Матусевич — 3 квітня 2025, 12:20
Переможець Мастерсу в Маямі знявся з турніру в Монте-Карло
Якуб Меншик
Getty images

19-річний чеський тенісист Якуб Меншик, переможець Мастерсу в Маямі, знявся з найближчого турніру аналогічної категорії, який пройде у Монте-Карло з 6 по 13 квітня.

Про це повідомляє Punto de Break.

Меншик потрапив до заявки турніру в Монако за своїм попереднім рейтингом (54 місце), який давав можливість почати змагання лише з кваліфікації. У оновленому рейтинг-листі чех уже посідає 24 позицію.

Наступним турніром Меншика стане змагання серії АТР 500 у німецькому Мюнхені. Воно відбудеться з 14 по 20 квітня.

Нагадаємо, що у Маямі Меншик виграв свій перший титул АТР у професійній кар'єрі, обігравши у фіналі на двох тай-брейках серба Новака Джоковича.

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