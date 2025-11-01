Сачко розгромив представника першої сотні рейтингу на турнірі АТР у Меці
Український тенісист Віталій Сачко (220) став автором приємної несподіванки на турнірі серії АТР 250 у французькому Меці. У півфіналі кваліфікації українець розгромив другого сіяного казаха Александра Шевченка (99).
Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.
За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.
Віталій Сачко (Україна) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 6:1
Суперники зустрічалися втретє, на рахунку українця стало дві перемоги. У поєдинку за вихід в основну сітку змагань Сачко зіграє проти переможця матчу між Ніколаєм Будков К'єром (134, Норвегія) і Клеманом Табюром (244, Франція).
Нагадаємо, що поточного тижня Віталій Сачко поступився знаменитому швейцарському ветерану Стену Вавринці в першому колі челенджеру у словацькій Братиславі.