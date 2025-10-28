Українська правда
Сачко поступився триразовому чемпіону турнірів Grand Slam у Братиславі

Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2025, 23:13
Сачко поступився триразовому чемпіону турнірів Grand Slam у Братиславі
Віталій Сачко
Віталій Сачко (220) не зумів пройти перше коло на турнірі серії челенджер у словацькій Братиславі. Українець поступився знаменитому 40-річному швейцарському ветерану Стену Вавринці (158), який тричі ставав чемпіоном на змаганнях Grand Slam минулого десятиліття.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

Сачко за гру 2 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок і не зумів реалізувати жодного з 4 брейк-пойнтів. На рахунку його суперника 4 ейси, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

Bratislava Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: 145,250
Перше коло, 28 жовтня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Віталій Сачко (Україна) 6:4, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Вавринка зіграє з першим сіяним Рафаелем Колліньйоном (73, Бельгія).

Нагадаємо, минулого тижня Сачко програв фіну Емілю Руусувуорі в стартовому матчі челенджеру у французькому Бресті.

