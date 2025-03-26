Визначилася перша пара півфіналісток на турнірі в Маямі

Стала відома перша пара півфіналісток на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі. Італійка Жасмін Паоліні (6) зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою (-).

Паоліні у чвертьфіналі легко обіграла польку Магду Лінетт (34) – 6:3, 6:2. Жасмін вперше з липня минулого року виграла чотири матчі поспіль і стала першою в історії італійкою, яка дісталася до півфіналу у Маямі.

Сабалєнка перемогла Чжен Ціньвень (9) з рахунком 6:2, 7:5 і довела рахунок в очних зустрічах з китаянкою до вражаючих 6:0.

Таким чином, визначилася перша півфінальна пара на турнірі Miami Open. Аріна Сабалєнка зіграє проти Жасмін Паоліні. Раніше тенісистки зустрічалися чотири рази, білоруска перемагала тричі.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна та Марта Костюк заробили за свої виступи у Маямі понад 100 тисяч доларів.