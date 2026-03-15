Стародубцева спробує перервати програшну серію у кваліфікації турніру в Маямі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (105) зіграє у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в американському Маямі, матчі основної сітки якого відбудуться з 17 по 29 березня.

У півфіналі попередніх змагань українська тенісистка зустрінеться з австралійкою Меддісон Інгліс (132). У двох попередніх зустрічах перемоги здобувала українка. Гра має розпочатися 15 березня орієнтовно о 17:00 за київським часом.

Переможець цього поєдинку за вихід в основу турніру змагатиметься з сильнішою в матчі між Каєю Юван (92, Словенія) і Мері Стояною (178, США).

Стародубцева має поточну серію з чотирьох поразок поспіль. Останньої з них вона зазнала від американки Ельвіни Калієвої (154) на старті кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі два тижні тому.