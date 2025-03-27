Чинна чемпіонка турніру в Маямі врятувала збитого машиною собаку

15 ракетка світу, чинна чемпіонка турніру Miami Open, Даніель Коллінз врятувала собаку, якого збила машина біля тенісного стадіону в Маямі.

Про це повідомляє ВВС.

Виходячи зі стадіону Hard Rock, Коллінз побачила збитого машиною пса і відвезла його до ветеринарної клініки. У своїх соцмережах тенісистка повідомила, що собаку виписали з лікарні, його життю нічого не загрожує. Коллінз офіційно забрала тварину, яку назвала Крашем, до себе додому.

"Краша виписали з лікарні після п'яти днів кисневої підтримки. Його дихання відновилося, рани гояться, і він насолоджується усією любов'ю, яку отримує. Він цікавий, лагідний та вдячний за другий шанс на життя. Було неймовірно боляче бачити, як собака так страждає після того, як його збила машина, і ніхто не зупинився біля нього. Я вдячна, що опинилася там і спромоглася надати йому необхідну допомогу. Я офіційно забрала його додому", – написала Коллінз у соцмережах.

Даніель Коллінз із врятованим собакою

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі минулорічна чемпіонка Коллінз зупинилася у четвертому колі, програвши білорусці Аріні Сабалєнці.