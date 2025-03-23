Надія Кіченок із напарницею не змогли здолати третіх сіяних у Маямі
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з індонезійкою Алділою Сутджіаді не змогли вийти у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open. На старті змагань вони поступилися третім сіяним Сарі Еррані та Жасмін Паоліні (Італія).
Італійський дует за 1 годину 37 хвилин здобув перемогу на супертай-брейку з рахунком 6:1, 5:7, 12-10.
Зазначимо, що у другій партії Еррані та Паоліні при 5:4 подавали на матч, але програли три гейми поспіль. Своєю чергою, Кіченок та Сутджіаді вели 9-6 на супертай-брейку, однак не змогли реалізувати свою перевагу.
Кіченок та Сутджіаді за гру 3 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 1 ейс, 4 помилки на подачі та 4 брейки.
Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Людмила Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 6:1, 5:7, 12-10
Раніше пари не зустрічалися. У наступному раунді змагань італійки зіграють проти Крістіни Букші Іспанія)/Мію Като (Японія).
Надія Кіченок з різними суперницями не може виграти уже в 4 поспіль парних матчах.
Нагадаємо, що раніше у друге коло парного турніру в Маямі вийшла Людмила Кіченок разом із Софією Кенін.