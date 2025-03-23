Надія Кіченок із напарницею не змогли здолати третіх сіяних у Маямі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з індонезійкою Алділою Сутджіаді не змогли вийти у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open. На старті змагань вони поступилися третім сіяним Сарі Еррані та Жасмін Паоліні (Італія).

Італійський дует за 1 годину 37 хвилин здобув перемогу на супертай-брейку з рахунком 6:1, 5:7, 12-10.

Зазначимо, що у другій партії Еррані та Паоліні при 5:4 подавали на матч, але програли три гейми поспіль. Своєю чергою, Кіченок та Сутджіаді вели 9-6 на супертай-брейку, однак не змогли реалізувати свою перевагу.

Кіченок та Сутджіаді за гру 3 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 1 ейс, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло парного розряду, 22 березня

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Людмила Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 6:1, 5:7, 12-10

Раніше пари не зустрічалися. У наступному раунді змагань італійки зіграють проти Крістіни Букші Іспанія)/Мію Като (Японія).

Надія Кіченок з різними суперницями не може виграти уже в 4 поспіль парних матчах.

Нагадаємо, що раніше у друге коло парного турніру в Маямі вийшла Людмила Кіченок разом із Софією Кенін.