Одна велика несподіванка: на турнірі в Індіан-Веллсі визначилися перші чвертьфіналістки

На турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі визначилися перші чвертьфіналістки. Ними стали Аріна Сабалєнка (1, -), Талія Гібсон (112, Австралія), Вікторія Мбоко (10, Канада) та Лінда Носкова (14, Чехія).

Головною несподіванкою стала присутність у четвірці Гібсон. Тенісистка розпочинала змагання з кваліфікації й вийшла у дебютний для себе на "тисячниках" чвертьфінал, здобувши найрейтинговішу перемогу в кар'єрі над італійкою Жасмін Паоліні (7) – 7:5, 2:6, 6:1.

Талія стала першою кваліфаєркою, що дісталася до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі з 2015 року, коли подібне вдалося українці Лесі Цуренко.

Суперницею Гібсон у чвертьфіналі стане Носкова, раніше тенісистки не зустрічалися. Чешка дуже легко розібралася з філіппінською спортсменкою Александрою Еалою (31). Рахунок зустрічі 6:2, 6:0.

Сабалєнка в матчі схожих за стилем тенісисток достатньо впевнено обіграла японку Наомі Осаку (16) з рахунком 6:4, 6:2.

У наступному матчі "нейтралка" протистоятиме 19-річній Мбоко, яку перемагала на Australian Open-2026. Канадійка, починаючи з середини минулого літа, виглядає дуже впевнено, вже дісталася до топ-10 рейтингу й у матчі 1/8 фіналу без проблем впоралася з Амандою Анісімовою (6) – 6:4, 6:1. За весь матч американка не зуміла взяти жодної подачі Мбоко.

Перші чвертьфінальні пари турніру в Індіан-Веллсі

Вікторія Мбоко (Канада) – Аріна Сабалєнка (-)

Лінда Носкова (Чехія) – Талія Гібсон (Австралія)

Ці поєдинки відбудуться 12 березня.

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна (9) в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі зустрінеться з чешкою Катериною Синяковою (44) в ніч з 11 на 12 березня за київським часом.