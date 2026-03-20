Костюк зустрінеться з ексросіянкою у другому колі турніру в Маямі

Українська тенісистка Марта Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі зустрінеться з представницею Узбекистану Каміллою Рахімовою (82). Рахімова на старті змагань у статусі "лакі-лузера" обіграла аргентинку Солану Сьєрру (63).

Гра тривала 58 хвилин і закінчилася з рахунком 6:1, 6:3.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 19 березня

Камілла Рахімова (Узбекистан) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:1, 6:3

Костюк і Рахімова зустрічалися п'ять років тому в Стамбулі на грунтових кортах, тоді сильнішою була українка. Матч у Маямі між цими тенісистками має відбутися 20 березня.

Нагадаємо, що Камілла Рахімова змінила громадянство з російського на узбецьке у грудні 2025 року.