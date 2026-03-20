Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк зустрінеться з ексросіянкою у другому колі турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 20 березня 2026, 01:00
Марта Костюк
Instagram

Українська тенісистка Марта Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі зустрінеться з представницею Узбекистану Каміллою Рахімовою (82). Рахімова на старті змагань у статусі "лакі-лузера" обіграла аргентинку Солану Сьєрру (63).

Гра тривала 58 хвилин і закінчилася з рахунком 6:1, 6:3.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 19 березня

Камілла Рахімова (Узбекистан) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:1, 6:3

Костюк і Рахімова зустрічалися п'ять років тому в Стамбулі на грунтових кортах, тоді сильнішою була українка. Матч у Маямі між цими тенісистками має відбутися 20 березня.

Нагадаємо, що Камілла Рахімова змінила громадянство з російського на узбецьке у грудні 2025 року. 

Марта Костюк Miami Open Камілла Рахімова

Марта Костюк

Костюк показала закулісся Індіан-Веллс: суші, тренування і червона доріжка
Світоліна проти Сабалєнки та Рибакіної: прев'ю турніру WTA 1000 в Маямі
Зіркова українська тенісистка підкорила мережу стильними знімками з Каліфорнії
Півфінал Світоліної, Сабалєнку не вдалося зупинити: підсумки турніру в Індіан-Веллсі
Три українки отримали суперниць на престижному турнірі в Маямі

Останні новини